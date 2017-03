‘Dan is duidelijk dat er voor Nederlandse trainers terrein verloren is gegaan’

Andries Jonker werd vorige week aangesteld bij VfL Wolfsburg en werd daarmee een van de weinige Nederlandse trainers op hoog niveau. Behalve collega's Ronald Koeman (Everton) en Dick Advocaat (Fenerbahçe) is naast Jonker geen enkele Nederlandse oefenmeester actief in een topcompetitie of bij een topclub. "Dan is wel duidelijk dat er voor Nederlandse trainers terrein verloren is gegaan."

"Het zou goed zijn als er de komende jaren meer Nederlanders op niveau gaan trainen", vervolgt de kersverse trainer van Wolfsburg, die zaterdag debuteerde met een 0-0 gelijkspel bij FSV Mainz 05. "Clubs zullen ook kijken hoe ik het hier doe. Zo werkt dat. Werk je in het buitenland, dan maak je wél of geen reclame voor je land", citeert het Algemeen Dagblad.

Jonker was hoofd jeugdopleidingen bij Arsenal, voordat Wolfsburg aanklopte. Tussen 2012 en 2014 was de Amsterdammer al assistent in de Volkswagen Arena. "Als ze me niet hadden gekend, was ik hier nooit van z'n leven trainer geworden, natuurlijk. Maar dát is iets wat me goed doet. Dat ik ben gevraagd op grond van die twee jaar dat ik hier assistent was. Ze kennen mij, weten wat ik kan brengen."