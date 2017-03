Arrogantie weggewuifd door Feyenoord: ‘Er zijn hier geen big heads’

Feyenoord werd zondagmiddag afgetroefd op felheid en inzet. Sparta Rotterdam hield de punten in eigen huis door een vroeg doelpunt van Mathias Pogba. De nederlaag kwam hard aan bij de koploper van de Eredivisie en volgens Karim El Ahmadi zijn er harde woorden gevallen op Het Kasteel.

“Ja, er zijn woorden gevallen in de rust. En na afloop ook”, erkent El Ahmadi tegenover De Telegraaf. “Je vertelt elkaar de waarheid. Je maakt duidelijk dat het anders moet. Daar is niks mis mee, want je vormt één team en daar horen dat soort momenten gewoon bij. Ik vind het alleen maar goed.”

Keeper Brad Jones moest in de eerste minuut al vissen na een rake kopbal van Pogba. “De wedstrijd tegen Sparta is een totale offday geweest. Een incident”, aldus de sluitpost. “Als er iets niet aan de hand is bij Feyenoord, is het dat we arrogant zouden zijn geworden. Er zijn hier geen big heads. Juist door de bereidheid om verschrikkelijk hard voor elkaar te werken zijn we gekomen op de plek waar we nu staan: bovenaan in de Eredivisie.”

Volgens Jones vindt niemand zich bij Feyenoord belangrijker dan het team. “Niemand in deze groep heeft de neiging boven de rest uit te steken, niemand gedraagt zich als een vedette. En als die er zou zijn, hebben wij Dirk Kuyt die duidelijk maakt hoeveel er nog nodig is om kampioen te worden.”