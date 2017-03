‘Als iedereen zo denkt als Onana is de videoscheidsrechter niet nodig’

De afgelopen speelronde viel niet alleen op door de zeldzame nederlaag van Feyenoord en het puntverlies van Ajax, maar vooral ook door opmerkelijke beslissingen van de arbitrage. De roep om de video-scheidsrechter wordt met de week groter, maar het kan ook anders, zo liet André Onana volgens sportjournalist Willem Vissers zien.

Onana kapte tegen FC Groningen Bryan Linssen uit, maar treuzelde te lang waarna de aanvaller kon scoren. Bij het afpakken van de bal maakte hij een overtreding, maar dat ontging scheidsrechter Bas Nijhuis. Onana wees na afloop niet naar de arbiter, maar zocht de schuld bij zichzelf. "Als iedereen zo denkt hebben we geen videoscheidsrechter meer nodig", aldus Vissers zondagavond bij Studio Voetbal. "Dan hebben we ook geen doellijntechnologie meer nodig. Accepteren dat er iets kan gebeuren, goed of fout.”

Oud-international Pierre van Hooijdonk vond de reactie van Onana na afloop een compliment waard. "Een topsportwaardige reactie", aldus de oud-speler van onder meer NAC Breda en Feyenoord. "Mooi om te zien in een periode van veel stress. Bij een keeper van een van de twee titelkandidaten. Ajax laat een grote kans liggen om in te lopen en hij geeft zo'n antwoord. Stijlvol."