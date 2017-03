‘Daar gaat Ajax veel plezier aan beleven en in de toekomst Oranje’

Matthijs de Ligt verscheen zondagmiddag tegen FC Groningen (1-1) plots aan de aftrap nadat Jaïro Riedewald in de warming-up afhaakte. De zeventienjarige verdediger speelde een goede wedstrijd en bevestigde opnieuw een groot talent te zijn. Oud-international Kees Kist vindt dat veel spelers van Ajax een voorbeeld kunnen nemen aan De Ligt. “Matthijs is een echte. Een winnaar. Als spits weet je dat je tegen hem een lastige middag gaat beleven”, stelt de oud-international.

Ajax speelde een povere wedstrijd, waarin De Ligt een van de lichtpuntjes was. “Die jongen maakte een hele goede indruk. Hij is sterk in de lucht en wint bijna alle kopduels”, zegt Kist in gesprek met De Telegraaf. “Het verdedigende aspect heeft hij goed onder de knie. Hij is degelijk en zit er kort op. Daarnaast straalt hij uit te willen winnen. Vergelijk dat eens met bijvoorbeeld Joël Veltman. Die was te nonchalant en gaf ook een aantal ziekenhuisballen. Je hoort spelers soms mekkeren als ze ernaast komen te staan, maar in dit soort potjes moet je het dan wel laten zien.”

Door schorsingen van Davinson Sánchez en Veltman is de kans groot dat De Ligt donderdag in de Europa League-wedstrijd tegen FC Kopenhagen wederom aan de aftrap verschijnt. “Geregeld worden talenten bij hun doorbraak op een voetstuk geplaatst, om er vervolgens weer vanaf te vallen. Bij De Ligt zie ik dat niet zo snel gebeuren”, aldus Kist. “Die jongen is onverstoorbaar. Hij weet wat hij kan en laat zich niet gek maken. Daar gaat Ajax veel plezier aan beleven en ik denk in de toekomst ook Oranje.”