Engelse top zit op de tribune voor ex-speler Roda JC

(The Sun)

Jadon Sancho gaat niet naar Arsenal, Chelsea of Tottenham Hotspur. Manchester City heeft de getalenteerde buitenspeler een nieuw en lucratieve verbintenis voor drie seizoenen laten ondertekenen. (The Sun)

Leonardo Bonucci heeft bevestigd dat hij Juventus kon verlaten. De verdediger zegt aanbiedingen te hebben ontvangen en dat hij al Engels aan het leren was. (Mediaset)

De verdedigende middenvelder van FC Porto speelde in het verleden nog voor Roda JC Kerkrade.