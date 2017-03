Dost van grote waarde voor punten morsend Sporting Portugal

Sporting Portugal heeft voor eigen publiek niet kunnen winnen van Vitória Guimaraes. De ploeg van trainer Jorge Jesus kwam in de eerste helft op voorsprong, maar wist deze niet vast te houden tot aan het einde van de wedstrijd. Een kwartier voor tijd bepaalde Moussa Marega de eindstand op 1-1.

Dat het geen makkelijke wedstrijd zou worden, kon Sporting wel aan de stand aflezen. Guimaraes is bezig aan een goed seizoen en is terug te vinden op de keurige vijfde plaats. Sporting was echter wel ‘gewoon’ de favoriet voor de zege en kwam na 35 minuten spelen verdiend op voorsprong. Topscorer Bas Dost kreeg een voorzet vanaf de linkerflank en bleek niet zelfzuchtig. De Oranje-international kopte de bal fraai terug op de inkomende Alan Ruiz, die er op eenvoudige wijze 1-0 van wist te maken.

Sporting was de bovenliggende partij, maar wist de score niet verder uit te breiden. De bezoekers kwamen na rust beter in de wedstrijd en het werd 1-1 via Marega. Ploeggenoot Bruno Gaspar vond de achterlijn na een snelle aanval over rechts, legde terug en Marega werkte de bal tegen de touwen. In het restant van de wedstrijd was het Sporting dat aanzette voor de overwinning, terwijl Guimaraes vanuit de counter dreigend kon worden. Gescoord werd er niet meer, ook invaller Luc Castaignos kon daar geen verandering in brengen.