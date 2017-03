Toptalent Mbappé steelt de show bij AS Monaco tegen Nantes

De ster van Kylian Mbappé is snel rijzende, zo bleek ook zondagavond weer. Met twee doelpunten had de achttienjarige aanvaller een groot aandeel in de 4-0 overwinning van AS Monaco op Nantes, de nummer twaalf van de Franse Ligue 1.

De voorgaande vier overwinningen van Monaco op Nantes waren allemaal met 0-1 of 1-0, maar ditmaal werd de weg naar het doel een stuk eenvoudiger gevonden. Het begeerde toptalent Mbappé sloeg binnen vier minuten als eerste toe: hij kreeg de bal wat gelukkig voor de voeten en haalde uit in het strafschopgebied. Valère Germain verdubbelde de marge vlak voor rust. De aanvaller nam een harde bal van Kamil Glik aan op de borst en rondde van dichtbij af. Een heerlijke voorzet van Bernardo Silva stelde Mbappé in staat om in de blessuretijd van de eerste helft ook de 3-0 binnen te knikken.

De tienersensatie van Monaco hoopte op een hattrick, maar zou deze niet maken. Halverwege de tweede helft werd hij naar de kant gehaald en daar baalde hij zichtbaar van. Nantes keek toen al tegen een 4-0 achterstand aan nadat Fabinho na een uur spelen vanaf de stip had gescoord. Zonder Mbappé binnen de lijnen werd er niet meer gescoord en verstevigt Monaco de koppositie. De voorsprong op de achtervoglers Paris Saint-Germain en OGC Nice bedraagt drie punten.