Ajax wacht zware kluif: 'We moeten zo min mogelijk op z'n Hollands spelen'

Op weg naar de dubbele confrontatie met Ajax in de Europa League, deelde FC Kopenhagen zondag een pak slaag uit aan AC Horsens: 5-0. Trainer Stale Solbakken verwacht het tegen de nummer twee van de Eredivisie een stuk moeilijker te gaan krijgen en hij wil zijn ploeg aanstaande donderdag daarom uit een ander vaatje laten tappen.

De score had zondag nog hoger kunnen uitvallen, maar veel kansen bleven onbenut. Tegen Ajax zal dat beter moeten. “We weten dat we in Europa niet zoveel kansen zullen krijgen”, aldus de coach op de clubsite. “Het gaat er nu om energie te tanken en rust te pakken. Donderdag zal het waarschijnlijk een aardig gevecht worden.”

Ajax kan een fysiek sterk Kopenhagen verwachten in een wedstrijd waarin de ploeg van trainer Peter Bosz waarschijnlijk moeilijk aan voetballen toe zal komen. “We moeten proberen onze fysieke kracht en duelkracht te gebruiken, zodat het een strijd wordt waar ze niet van houden. We moeten zo min mogelijk op z'n Hollands spelen.”