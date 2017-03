Koeman jaloers: ‘Als wij ook de tijd krijgen, is dat onze volgende stap’

Ronald Koeman erkent zijn meerdere in Tottenham Hotspur. De trainer van Everton geloofde zondag in een punt voor zijn ploeg, maar geeft toe dat the Spurs de overwinning verdienden. Het werd uiteindelijk 3-2 op White Hart Lane, waardoor Everton naliet om nummer zes Manchester United tot twee punten te naderen.

"We hebben er alles aan gedaan om een goed resultaat te behalen, maar Tottenham was de betere ploeg", laat Koeman weten bij Sky Sports. "Het was een zware wedstrijd waarin we tot de laatste seconde hebben gevochten. We maakten wel wat fouten. Op dit niveau moeten we iets beter zijn en dat beseffen we." Tottenham is dit seizoen als enige ploeg nog ongeslagen voor eigen publiek. "We weten hoe sterk Tottenham in thuiswedstrijden is", vertelt de Nederlander.

"We hadden tot de laatste seconde de kans om een punt te halen, maar dat was misschien niet verdiend geweest. Vooral na hun tweede treffer werd het lastig. Die kwam vlak na rust", blikt Koeman terug. De Zaandammer hoopt op termijn met Everton toe te groeien naar het niveau van de opponent uit Londen. "Tottenham heeft al twee of drie jaar op rij dezelfde spelers. Als wij de tijd krijgen om beter te worden, is dat de volgende stap voor de club. We hebben gewoon tijd nodig."