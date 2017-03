‘Kuyt staat hoger in de pikorde, maar had ze graag allebei gebracht’

Feyenoord leed zondagmiddag een pijnlijke nederlaag in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam (1-0). Door blessures gingen Terence Kongolo en Eljero Elia vroegtijdig naar de kant, waardoor trainer Giovanni van Bronckhorst in de slotfase nog maar een wissel over had in de hoop een gelijkmaker te forceren. Michiel Kramer bleef derhalve negentig minuten op de bank.

Door een doelpunt van Mathias Pogba in de eerste minuut, keek Feyenoord lang tegen een achterstand aan. De bezoekers slaagden er maar niet in om de 1-1 te maken, waarna niet Kramer, maar Kuyt binnen de lijnen kwam. "Op dit moment staat Kuyt hoger in de pikorde, maar het liefst had ik ze allebei gebracht”, zegt Van Bronckhorst in gesprek met RTV Rijnmond. “Dat kon niet vanwege het uitvallen van Kongolo."

Ook voor Elia zat het duel er al vroeg op. De buitenspeler speelde met een injectie. "Achteraf is dat verkeerd uitgepakt, maar je moet vooraf die keuze maken. Dat is het moeilijke van voetbal", aldus de coach. "Elia zei dat hij fit was en dan geef je hem het vertrouwen."