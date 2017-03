Alexis Sánchez en Wenger op ramkoers bij Arsenal

Manchester United kan de komst van Victor Lindelöf voorlopig vergeten. is akkoord met zowel de verdediger als met Lisandro Ezequiel López over een nieuw contract tot medio 2021. (Benfica) (Benfica)

Edinson Cavani hoopt spoedig een nieuw contract te tekenen bij Paris Saint-Germain. Naar verluidt was de clubtopscorer niet tevreden over het eerste aanbod van de Franse landskampioen. (beIN Sports)

De sterspeler van Arsenal zou meermaals in aanvaring zijn gekomen met de trainer en zint daarom op een transfer in de zomer.