Bosz: ‘Het feit dat Onana zich in die positie manoeuvreert, is al slecht’

Peter Bosz wil niet te veel kwijt over de arbitrage tijdens de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax. De oefenmeester vindt dat Bas Nijhuis had moeten fluiten voor een overtreding van Bryan Linssen op André Onana voorafgaand de 1-0, maar benadrukt dat Ajax in de spiegel moet kijken. Door de 1-1 remise is het gat met Feyenoord nog vier punten.