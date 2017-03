Guardiola stelt ‘grote speler’ gerust: ‘Wil ze samen gaan inzetten’

Sergio Agüero raakte vorige maand zijn basisplaats kwijt bij Manchester City, maar sinds de blessure van Gabriel Jesus is de Argentijn weer de eerste spits. Toch zou de situatie Agüero aan het denken hebben gezet; naar verluidt maakt de goalgetter zich zorgen over zijn toekomst in het Etihad Stadium. Josep Guardiola probeert zijn pupil gerust te stellen.

Na de 0-2 overwinning op Sunderland van zondag spreekt de oefenmeester zijn blijdschap uit over Agüero. De clubtopscorer bracht Manchester City in de slotfase van de eerste helft op voorsprong. Het was zijn twaalfde doelpunt in twintig competitieduels, dit seizoen. "Ik ben erg gelukkig en tevreden met het optreden van Sergio", vertelt Guardiola.

"Als een grote speler buiten het basisteam wordt gelaten, vragen mensen continu waarom dat is. In de toekomst wil ik zowel Gabriel Jesus als Sergio Agüero gaan inzetten, als ze fit zijn", verzekert de oefenmeester voor de camera van Sky Sports. "Sergio is ons spel vandaag ten goede gekomen en heeft ons geholpen in de opbouw. Het was fantastisch om te zien."