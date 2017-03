Van Basten: ‘Ik stond daar machteloos tegenover en dat is niet leuk’

Marco van Basten denkt dat hij op de juiste plek is om het voetbal te veranderen. De voormalig topvoetballer is sinds een klein halfjaar actief als Chief Officer for Technical Development namens de FIFA en richt zich in die hoedanigheid op de ontwikkeling van de sport. "Er gebeuren gewoon veel dingen die niet eerlijk zijn, niet spectaculair. Je denkt na over het verbeteren. Dat is wat we hier doen", zegt Van Basten.

Als klein kind was Van Basten al een spelhervormer, vertelt hij lachend aan de NOS. "Op straat waren we altijd bezig met partijtjes. En ik was dan de scheidsrechter en interpreteerde de regels zo dat wij altijd wonnen", geeft hij toe. In de zomer van 2016 werd Van Basten benaderd voor zijn huidige functie. "Het actieve voetbal was als trainer toch beperkt. Ik kon niet meedoen, kon geen dingen voordoen. Vanwege die geschiedenis met mijn enkel. En hier kan ik me echt in geven. Want het is niet fysiek."

Van Basten zorgde in januari voor controverse, toen tien ideeën van de Nederlander naar buiten kwamen. De afschaffing van buitenspel was een van de meest besproken voorstellen. Onder meer Ronald Koeman, Arsène Wenger en Jürgen Klopp waren het er niet mee eens. Volgens Van Basten was het puur zijn persoonlijke mening. "Er zijn mensen op gaan reageren. Het was reactie op reactie op reactie. Ik stond daar redelijk machteloos tegenover en dat is niet leuk. Er kwamen vervelende opmerkingen. Maar goed, het is ook niet levensbedreigend. Het is wel een wijze les geweest."