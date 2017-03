Troupée over interesse: ‘Het is altijd mooi als andere clubs komen’

FC Utrecht speelde zondagmiddag in eigen huis gelijk tegen hekkensluiter ADO Den Haag (1-1). Richairo Zivkovic mocht wegens de afwezigheid van aanstaande vader Sébastien Haller in de basis beginnen en scoorde op aangeven van Giovanni Troupée. De 18-jarige rechtsback is bezig aan een goed seizoen en reageerde net als aanvoerder Willem Janssen na afloop in gesprek met verslaggever Justus Dingemanse voor de camera van Voetbalzone.