‘Wenger zou de trainer bij PSG kunnen worden, zijn reputatie is waanzinnig’

De toekomst van Arsène Wenger is nog altijd in ongewis. Het contract van de Franse manager loopt aan het einde van dit seizoen af bij Arsenal en dus is het niet uitgesloten dat er volgend jaar een andere coach de scepter zal zwaaien bij de Londense club. Paul Merson veronderstelt dat Wenger op zijn beurt mogelijk zal opteren voor een avontuur bij Paris Saint-Germain.

"Als PSG dit jaar de Champions League niet wint, dan gok ik dat Wenger er volgend seizoen de trainer zal zijn. Ik ben er bovendien niet van overtuigd dat PSG dit jaar zijn Franse landstitel zal prolongeren, gezien de manier waarop AS Monaco dit seizoen speelt", laat de voormalig middenvelder van onder meer Arsenal en Aston Villa optekenen door Sky Sports. Momenteel staat Unai Emery aan het roer bij PSG.

Wenger verloor zaterdag met Arsenal van Liverpool (3-1) en is daardoor met zijn elftal afgezakt naar een vijfde plaats in de Premier League. Toch ligt de oefenmeester volgens Merson nog altijd goed in de markt. "Hij heeft een goede reputatie, vanwege de manier waarop hij zijn ploeg laat spelen. Hij kent elke speler ter wereld en zijn reputatie is waanzinnig."