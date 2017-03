Advocaat kruipt door het oog van de naald na volley in blessuretijd

Fenerbahçe is op het nippertje aan puntverlies ontsnapt. De Gele Kanaries stevenden zondagavond op een doelpuntloos gelijkspel af tegen het Osmanlispor van Adam Maher, maar Mehmet Topal maakte er in de blessuretijd nog 1-0 van. Medipol Basaksehir, de nummer twee van de ranglijst, won eerder met 2-1 van Alanyaspor.

Fenerbahçe - Osmanlispor 1-0

Topal groeide uit tot de matchwinner, want hij volleerde de bal na een hoekschop hoog in het doel, al had de treffer misschien afgekeurd moeten worden omdat hij het leer met zijn arm had beroerd. De club uit Aziatisch Istanbul had eerder al kunnen scoren, maar Fernandão kreeg een rebound er niet in en zo miste Fenerbahçe nog wel meer mogelijkheden. Jeremain Lens deed de hele wedstrijd mee en Robin van Persie viel zeventien minuten voor tijd in. Aan de kant van Osmanlispor maakte Maher de negentig minuten vol. De bezoekers kregen overigens ook nog een rode kaart: Tiago Pinto schoot de bal na het slotsignaal tegen het hoofd van de scheidsrechter en kreeg zijn tweede gele prent onder de neus gedrukt.

Medipol Basaksehir - Alanyaspor 2-1

Seizoensrevelatie Basaksehir blijft knap meedoen in de top van de Süper Lig. Het elftal van Abdullah Avci is dit seizoen nog ongeslagen voor eigen publiek en rekende zondagmiddag af met Alanyaspor. Basaksehir kwam op slag van rust aan de leiding via clubtopscorer Edin Visca en nam kort na de onderbreking ruimer afstand van de laagvlieger door een doelpunt van Mustafa Pektemek: 2-0. De bezoekers brachten de spanning in het duel echter terug via Junior Fernandes, die een fraaie actie van Emre Akbaba beloonde met de aansluitingstreffer, en waren in de slotfase bijzonder dicht bij de gelijkmaker. Invaller Glynor Plet bracht het leder tot aan Wilde-Donald Guerrier, maar hij kreeg zijn kopbal niet in een leeg doel. Basaksehir is koploper Besiktas door de zege weer tot op vier punten genaderd.