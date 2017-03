Agüero en Sané gidsen Manchester City naar belangrijke zege

Manchester City heeft Liverpool gepasseerd op de ranglijst van de Premier League. The Citizens hadden zondagavond aan doelpunten van Sergio Agüero en Leroy Sané voldoende om Sunderland het zwijgen op te leggen (0-2) en hebben nu drie punten meer dan the Reds. Man City heeft bovendien nog een duel te goed.

De formatie van Josep Guardiola had in de eerste helft moeite om het net te vinden, maar sloeg uiteindelijk drie minuten voor tijd toe: Agüero prikte de bal na een voorzet van Raheem Sterling van dichtbij binnen en maakte zijn vijftigste Premier League-uitdoelpunt. De bezoekers waren daarvoor ook al wel de bovenliggende partij, maar kwamen nauwelijks tot uitgespeelde mogelijkheden en zagen Sunderland zelfs de beste kansen krijgen.



Sergio Agüero loopt de 0-1 binnen.

Jermain Defoe probeerde het na twintig minuten met een schot vanuit de draai en raakte de paal; daarna schoot Fabio Borini in de rebound voorlangs. Kort voor de openingstreffer kreeg Sunderland een nieuwe mogelijkheid: een poging van Billy Jones bij een hoekschop ging naast. Ook in de tweede helft deelde Man City de lakens uit zonder serieuze doelkansen te creëren, maar na 59 minuten was het opeens raak: Sané kreeg de bal mee van David Silva en gaf Jordan Pickford het nakijken.

Silva heeft nu overigens meer assists in de Premier League gegeven dan iedere andere speler die sinds augustus 2010 in de hoogste Engelse afdeling in actie is gekomen: 62 stuks. Man City kwam na de 0-2 nauwelijks meer in de problemen: Willy Caballero moest nog in actie komen op een schot van Sebastian Larsson en in de slotfase werd er een treffer van Defoe vanwege buitenspel afgekeurd, waardoor het bij 0-2 bleef in het Stadium Of Light.