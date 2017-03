Sensatiespits evenaart Kieft: ‘Straks meer dan honderd miljoen waard’

Er staat dit seizoen geen maat op Andrea Belotti. De spits bezorgde Torino zondagmiddag een 3-1 overwinning op Palermo, door tussen minuut 73 en 81 een hattrick te maken. Hij werd daarmee de eerste speler van Torino sinds Wim Kieft in 1986/87 die meer dan één hattrick maakte voor il Toro in één seizoen. Bovendien is Belotti met 22 doelpunten competitietopscorer.

De internationale top is al langer op de hoogte van de kwaliteiten van de aanvaller: de voorbije weken werden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United en Bayern München al genoemd. Belotti heeft echter een transferclausule van honderd miljoen euro en dus staat Torino stevig in de schoenen. "Maar als hij zo doorgaat, moet de voorzitter zijn clausule van honderd miljoen euro verder opvoeren. Anders lijkt hij een koopje te worden", zegt trainer Sinisa Mihajlovic na de zege bij Sky Italia.

"Het was een geweldig optreden en hij heeft er zoals altijd heel hard voor gevochten. Nu is hij de topscorer, maar Andrea moet niet op zijn lauweren gaan rusten. Zelfs hij kan altijd beter. Zo miste hij dit seizoen al drie strafschoppen", geeft Mihajlovic aan. "Hij kan een topspeler worden en hij heeft alles in huis om nog beter te worden. Hij is een complete spits: hij heeft de techniek en een uitstekende werklust. Andrea scoort met links, met rechts en met zijn hoofd en geeft nooit op."