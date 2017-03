NEC wint na zwakke reeks weer eens en verlaat gevarenzone

NEC heeft na vijf nederlagen op rij weer eens een competitiewedstrijd weten te winnen. Het elftal van Peter Hyballa kwam zondag voor eigen publiek tegen Heracles Almelo een vroege achterstand te boven en hield de drie punten uiteindelijk in De Goffert: 3-1. NEC komt door de overwinning qua puntenaantal op gelijke hoogte met Heracles, dat eveneens 28 punten heeft na 25 duels, maar Heracles staat vanwege een beter doelsaldo een plaats hoger.

NEC was uit op eerherstel, nadat het zijn vijf laatste wedstrijden had verloren. De ploeg begon aanvankelijk prima aan de krachtmeting, maar moest na een klein kwartier spelen een pas op de plaats maken. André Fomitschow beging in zijn eigen strafschopgebied een overtreding op Brandley Kuwas, waarna Samuel Armenteros Heracles vanaf elf meter op voorsprong schoot: 0-1. Het betekende voor de spits alweer zijn vijftiende doelpunt dit seizoen in alle competities.



Samuel Armenteros benut een strafschop.

Fomitschow ontving een gele kaart voor zijn overtreding en was even later dicht bij zijn tweede prent. De Duitse verdediger werd echter gespaard door scheidsrechter Pol van Boekel, maar trainer Hyballa had genoeg gezien en besloot zijn landgenoot nog binnen het half uur naar de kant te halen ten faveure van Lorenzo Burnet. NEC sloeg vervolgens in een tijdsbestek van slechts zeven minuten tweemaal toe. Eerst tikte Julian von Haacke binnen na een goede actie van Michael Heinloth, waarna laatstgenoemde vlak na de gelijkmaker zelf de 2-1 achter Bram Castro vuurde.

De voorsprong voor de thuisploeg was verdiend te noemen. NEC deelde de lakens uit in de eerste helft en kwam zelf nauwelijks in de problemen na de openingstreffer van Armenteros. Na de onderbreking hielden de twee teams elkaar qua spel meer in evenwicht en vielen er lange tijd geen grote kansen te noteren. NEC werd nauwelijks in de problemen gebracht door Heracles en verdubbelde de marge halverwege het tweede bedrijf uiteindelijk. Een vrije trap van Von Haacke leek door Wojciech Golla tegen de touwen gekopt te worden, maar uiteindelijk bleek het laatste zetje gegeven te zijn door Heracles-verdediger Justin Hoogma, die daarmee de eindstand bepaalde: 3-1.