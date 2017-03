Sneijder krijgt wind van voren: ‘Galatasaray is zijn speeltuin niet’

Wesley Sneijder kan volgens diverse media in Turkije niet meer door één deur met Igor Tudor. De middenvelder zou gepikeerd zijn omdat de trainer hem extra hard zou laten trainen en hij in het spelconcept van de opvolger van Jan Olde Riekerink meer verdedigende arbeid zou moeten verrichten dan voorheen.

Hoewel Sneijder niet heeft bevestigd dat hij ontevreden is over de aanpak van Tudor, krijgt hij alvast een standje van voorzitter Dursun Özbek. “Dit is Galatasaray, dit is geen een of andere speeltuin van iemand. Als je de beste voetballer van de wereld wil zijn, dan heb je er niets aan om voorgetrokken te worden”, laat hij optekenen in Takvim.

Dursun zou met de directeuren Levent Nazifoglu, Mehmet Özbek en Cenk Ergún reeds gesproken hebben over Sneijder en zou zaakwaarnemer Guido Albers hebben laten weten dat er te praten valt over een transfer. “Als je wil vertrekken, doe een voorstel en dan kijken we ernaar”, zou de preses van Galatasaray tijdens die vergadering gezegd hebben.