‘Je kunt op meerdere manieren bestolen worden, dit is de meest vieze’

ADO Den Haag voelt zich bestolen. De ploeg van Alfons Groenendijk maakte vlak voor rust aanspraak op een strafschop tegen FC Utrecht, toen Guyon Fernandez in het strafschopgebied een trap kreeg van Robin van der Meer. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük oordeelde anders en dus bleef het bij 1-1 in De Galgenwaard.

"Je kunt op meerdere manieren bestolen worden, maar dit is wel de meest vieze manier", foetert Fernandez in gesprek met Omroep West. "Je kunt hier niets anders van maken. Beter dan dit krijg je ze niet. Als je hier geen penalty voor krijgt, wanneer dan wel?" Volgens Groenendijk was het een '100.000 procent strafschop' voor zijn ploeg. De trainer heeft weinig aan de excuses van Gözübüyük, na afloop.

"Die heb ik niet aanvaard. Wat heb ik aan excuses? Ik ben naar ADO gekomen om in de Eredivisie te blijven", citeert de NOS. "Dit is geen eerlijkheid, maar willekeur. Als er maar in één stadion doellijntechnologie is of een videoscheidsrechter en in andere stadions niet... Met een videoscheidsrechter hadden wij hier gewonnen. Ik ben hier doodziek van."