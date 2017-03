Griezmann luistert jubileum op met dubbelklapper tegen Valencia

Atlético Madrid heeft de felbegeerde vierde plek in LaLiga heroverd op Real Sociedad. De achtste finalist van de Champions League won zondag voor eigen publiek met 3-0 van nummer dertien Valencia. Antoine Griezmann was met twee doelpunten de grote man: de clubtopscorer maakte de eerste en laatste treffer van de thuisploeg.

Diego Simeone stond voor de tweehonderdste keer langs de kant als trainer van Atlético in een competitiewedstrijd. Hij werd na Luis Aragonés (407 duels) de tweede trainer van los Colchoneros om die barrière te doorbreken. Ook voor Griezmann had de ontmoeting met Valencia een gouden randje: de Fransman begon aan zijn honderdste LaLiga-duel met Atlético en kwam dus tweemaal tot scoren. In de openingsfase sloeg hij voor het eerst toe. Atlético was er snel uit in de tegenaanval en Griezmann werd aan de linkerzijde van het strafschopgebied bediend door Koke. De spits haalde in één keer doeltreffend uit.

De wedstrijd was toen negen minuten bezig. In het restant van de eerste helft kwam de voorsprong van Atlético nauwelijks in gevaar, maar wisten de hoofdstedelingen ook weinig gevaar te stichten. Vlak na rust was het echter opnieuw raak. Een schot van Kévin Gameiro op de rand van het zestienmetergebied werd door Eliaquim Mangala van richting veranderd, waardoor Diego Alves kansloos was. Even later voorkwam de doelman wel dat Griezmann zijn tweede maakte in een één-op-één-situatie. Die tweede kwam er zeven minuten voor tijd alsnog. Griezmann gleed de bal van dichtbij achter Diego Alves.