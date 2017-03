Onana trekt boetekleed aan: ‘Het was volledig mijn fout’

André Onana leidde zondagmiddag het doelpunt van Bryan Linssen in, al had de doelman misschien wel een vrije trap moeten krijgen van Bas Nijhuis. De doelman weigerde echter om de schuld bij de scheidsrechter te leggen.

“Het was volledig mijn fout. Volgens mij was het een overtreding, maar dat maakt niet uit. Het was gewoon mijn fout”, vertelde de Kameroener voor de camera van FOX Sports. “Voor de scheidsrechter is het ook niet makkelijk om te beoordelen. Ik neem het mezelf kwalijk dat we vandaag niet hebben gewonnen.”

Nijhuis gaf zijn fout na afloop overigens toe: “Ik heb de beelden terug gezien en het was inderdaad een overtreding. In het veld zag ik dat Linssen de bal veroverde en vervolgens scoorde. Er was ook geen protest van de doelman en het spel ging door.” Peter Bosz nam het Onana kwalijk dat hij zoveel risico nam: “Hij mag zich niet in die situatie manoeuvreren.”