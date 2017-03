Linssen oneens met Klaassen: ‘Onana was heel dom bezig’

Davy Klaassen is niet te spreken over het optreden van Bas Nijhuis in de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax (1-1). Volgens de aanvoerder van de Amsterdammers beging Bryan Linssen voorafgaand het openingsdoelpunt een overtreding op André Onana. De aanvaller veroverde de bal van de uitgekomen doelman en rondde in een leeg doel af.

“De scheids floot gewoon niet. Als beelden niet worden gebruikt, blijft dat ook zo", baalt Klaassen in gesprek met FOX Sports. Ajax profiteerde door de remise slechts mondjesmaat van de nederlaag die Feyenoord zondag leed bij Sparta Rotterdam. "Dit was een kans voor ons", weet ook Klaassen. "Het was niet goed, maar we verdienden wel te winnen."

Linssen is het niet eens met de lezing van Klaassen. De doelpuntenmaker vindt dat de keeper simpelweg in de fout ging. "Onana moet dit zichzelf aanrekenen. Hij is veel te nonchalant. Hij kapt me voor de tweede keer uit, heel erg dom. Ik vind het wel mooi", vertelt de geboren Limburger na de wedstrijd aan 1Limburg.