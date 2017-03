Zeldzaam puntverlies voor Juventus; Internazionale haalt uit

Juventus heeft voor de vijfde keer dit seizoen punten laten liggen in de Serie A. De Oude Dame bleef zondagmiddag bij Udinese, de nummer veertien in het klassement, op een 1-1 gelijkspel steken. Internazionale deed tegelijkertijd wél wat men moest doen; Cagliari werd met 1-5 verslagen door de mannen van Stefano Pioli.

Udinese - Juventus 1-1

Juventus verloor slechts een van de laatste elf ontmoetingen in de Serie A met Udinese, in augustus 2015, en bleef ook dit keer dus een nederlaag bespaard. Van een leien dakje ging het echter zeker niet voor het bezoek uit Turijn, want men keek bij rust tegen een achterstand aan. Duván Zapata maakte het verschil, want de spits zette na 37 minuten goed door, schudde Leonardo Bonucci van zich af en gleed de bal knap binnen. Juventus schreeuwde in de eerste helft twee keer om een strafschop en Miralem Pjanic deed nog een doelpoging, maar het bleef 1-0. In het tweede bedrijf scoorde Juventus wél, want Leonardo Bonucci kopte na een uur raak op aangeven van Paulo Dybala. De beste kans in het vervolg was nog voor Udinese: Danilo raakte met een kopbal de paal.



Het doelpunt van Mauro Icardi wordt gevierd.

Cagliari - Internazionale 1-5

Internazionale leed vorige week voor eigen publiek een pijnlijke nederlaag tegen AS Roma (1-3), maar in Cagliari komen de Milanezen de laatste jaren graag. Inter verloor slechts één van zijn laatste zes wedstrijden in Stadio Sant'Elia en ook zondag kwamen i Nerazzurri nauwelijks in de problemen op Sardinië. Éver Banega nam het elftal van Stefano Pioli bij de hand in de eerste helft. De Argentijnse middenvelder had na ruim een half uur spelen een schitterende assist in huis op Ivan Perisic en verdubbelde enkele minuten later zelf de marge uit een vrije trap: 0-2. Marco Borriello scoorde op slag van rust nog wel tegen namens de thuisploeg, maar Inter zou in het tweede bedrijf uiteindelijk de zege veiligstellen door doelpunten van opnieuw Perisic, Mauro Icardi en Roberto Gagliardini: 1-5.