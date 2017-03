ADO Den Haag komt ondanks tweede remise op rij niet af van laatste plek

De competitiewedstrijd tussen FC Utrecht en ADO Den Haag heeft zondagmiddag geen winnaar opgeleverd. Een doelpunt van Dion Malone bracht ADO in De Galgenwaard op voorsprong, maar het elftal van Alfons Groenendijk moest uiteindelijk genoegen nemen met één punt: 1-1. Utrecht blijft vierde staan in de Eredivisie, terwijl hekkensluiter ADO nummer vijftien Go Ahead Eagles tot op één punt nadert.

ADO kwam in zijn eerste drie duels onder Groenendijk nog niet tot winst, maar de ploeg maakte tegen zowel Feyenoord (0-1 verlies) als FC Twente (1-1 gelijkspel) een defensief solide indruk. In de Domstad was dat aanvankelijk niet anders. ADO plooide terug op eigen helft en loerde op de counter. Utrecht hanteerde een te laag tempo om de Haagse muur te slechten en kwam na ruim een kwartier spelen zelfs verrassend op achterstand.

Richairo Zivkovic poetste het vroege doelpunt van ADO Den Haag weg.

Malone kon na gestuntel achterin bij de thuisploeg alleen op doelman David Jensen af en bracht ADO voorts met een simpele schuiver verrassend op voorsprong: 0-1. Ruben Schaken kreeg luttele minuten na de openingstreffer een uitgelezen mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen, maar de vleugelflitser zag teamgenoot Guyon Fernandez over het hoofd en stuitte uiteindelijk op Jensen. Die misser kwam ADO op slag van rust duur te staan. Giovanni Troupée bereikte Richairo Zivkovic met een voorzet, waarna de spits simpel kon binnentikken: 1-1.

Utrecht mocht zijn handen dichtknijpen met de gelijke stand en leek in de blessuretijd van de eerste helft nog goed weg te komen, toen Schaken na contact met Robin van der Meer ten val kwam in het strafschopgebied van de Domstedelingen. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük wilde echter niets weten van een penalty. Na de onderbreking poogde Utrecht uit een ander vaatje te tappen en dat resulteerde al vroeg in een goede schietkans voor Yassin Ayoub, maar diens poging spatte uiteen op de lat. ADO bleef vervolgens op de been en hield uiteindelijk een punt over aan het treffen.