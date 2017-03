Koeman moet pas op de plaats maken na dubbelslag van Kane

Tottenham Hotspur heeft bijzonder goede zaken gedaan in de strijd om een Champions League-ticket. De Londense formatie rekende op eigen veld af met het Everton van Ronald Koeman en verstevigde daarmee zijn tweede plaats in de Premier League: 3-2. Harry Kane nam namens the Spurs twee doelpunten van voor zijn rekening en voert nu met negentien competitietreffers de topscorerslijst in de Engelse competitie aan.

Everton bleef ongeslagen in zijn laatste negen competitiewedstrijden en had zijn vizier dan ook gericht op een eindklassering in de top vier. Het elftal van Koeman kwam er in de eerste helft echter niet aan te pas op White Hart Lane en liep al na twintig minuten achter de feiten aan. De in bloedvorm verkerende Kane draaide op fraaie wijze weg van Idrissa Gueye en gaf doelman Joel Robles voorts het nakijken met een verwoestende uithaal: 1-0.



Ross Barkley deed negentig minuten mee bij Everton.

Tottenham kreeg in het kwartier dat volgde voldoende mogelijkheden om het duel reeds vroegtijdig op slot te gooien. Kane stuitte echter op Robles, Christian Eriksen schoot rakelings naast en Victor Wanyama teisterde het aluminium. Everton maakte een uitgebluste indruk en mocht zich gelukkig prijzen met de tussenstand bij rust. Na de onderbreking ging het echter alsnog snel mis voor de manschappen van Koeman. Kane werd op het uur aan het werk gezet door Dele Alli, waarna de spits simpel voor de 2-0 kon tekenen.

Tottenham leek het duel vervolgens eenvoudig uit te kunnen gaan spelen. Everton stevende af op een kansloze nederlaag, maar vocht zich tien minuten voor tijd plotseling terug in de wedstrijd. Romelu Lukaku kon de aansluitingstreffer verzorgen na een fout van Jan Vertonghen. Everton maakte in de slotfase jacht op de gelijkmaker, maar moest uiteindelijk in blessuretijd ook nog een derde goal incasseren, door toedoen van Dele Alli, alvorens Enner Valencia de eindstand op het bord zette: 3-2.