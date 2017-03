Klaassen behoedt Ajax voor nederlaag in Groningen

Ajax heeft niet optimaal kunnen profiteren van de nederlaag die Feyenoord eerder op de zondag leed tegen Sparta Rotterdam. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen FC Groningen en de gelijkmaker viel pas na 82 minuten. Het verschil tussen de koploper en de runner-up bedraagt nu vier punten.

In de wetenschap dat Feyenoord had verloren begon Ajax vol goede moed aan de wedstrijd en de eerste doelpoging kwam van de voet van Bertrand Traoré: de Burkinees krulde de bal net naast. Ajax maakte het spel, maar nam tegelijkertijd niet veel risico waardoor FC Groningen relatief eenvoudig stand kon houden. De Amsterdammers kwamen in het vervolg van de eerste helft lange tijd niet veel verder dan een nieuwe poging van Traoré, die gekeerd werd door Sergio Padt. In de slotfase van het eerste bedrijf werd het echter toch nog even spannend.

Zes minuten voor de pauze kreeg Ajax namelijk de beste mogelijkheid op de 0-1 toen Amin Younes de paal raakte, en even later liet ook Traoré nog een kans liggen. FC Groningen liet op zijn beurt niet veel zien in aanvallend opzicht, maar na 25 minuten had men zomaar op 1-0 kunnen komen toen André Onana een antwoord had op een inzet van Simon Tibbling. Overigens claimde Ajax in de eerste helft ook nog recht te hebben op een strafschop nadat Younes was vastgehouden, maar scheidsrechter Bas Nijhuis liet doorspelen.

In de tweede helft had Ajax opnieuw het meeste balbezit, maar daar deed men niet veel mee. Het bezoek kwam in het eerste kwartier niet verder dan een gevaarlijke voorzet van Younes en incasseerde in de 56e minuut zelfs de 1-0: Onana kapte Bryan Linssen uit, maar verspeelde de bal daarna op knullige wijze waardoor de aanvaller het lege doel kon vullen. Omdat Nijhuis er geen overtreding in zag, werd de treffer goedgekeurd. Ajax moest daardoor in de achtervolging en Peter Bosz greep in: hij bracht Justin Kluivert voor Traoré.

De trainer stuurde een kwartier voor tijd ook nog Donny van de Beek, ten koste van Davinson Sánchez, de wei in en zeven minuten na die omzetting viel de gelijkmaker. Davy Klaassen liep een lage voorzet van Daley Sinkgraven binnen en hielp Ajax aan een punt. Doordat Samir Memisevic in de slotfase nog een rode kaart pakte na een overtreding op Sinkgraven, speelde De Trots van het Noorden het duel met tien man uit. Ajax had echter niet genoeg tijd meer om van die overtalsituatie te profiteren in het Noordlease Stadion.