De Guzman hint naar Oranje en Feyenoord: ‘Ik hoop erbij te zitten’

Jonathan de Guzman was zaterdagavond een van de weinig lichtpuntjes bij Chievo in de wedstrijd tegen AC Milan. De middenvelder viel op met fraaie passes en passeerbewegingen, terwijl hij ook scoorde vanaf de strafschopstip. Een 3-1 nederlaag kon De Guzman niet voorkomen, maar de ex-Feyenoorder hoopt dat bondscoach Danny Blind heeft gekeken.

Het Nederlands elftal speelt eind deze maand de eerste interlands van het nieuwe kalenderjaar. In het kader van de WK-kwalificatie wacht op 25 maart een bezoek aan Bulgarije; drie dagen later oefent Oranje in de Amsterdam ArenA tegen Italië. De laatste interland van De Guzman is tegen die tijd bijna twee jaar geleden: hij speelde op 31 maart mee tijdens de 2-0 oefenzege op Spanje. "Ik hoop zeker dat ik bij de selectie zit", vertelt de 29-jarige De Guzman.

"Ik ben op dit moment heel blij dat ik veel speel en dat het ook goed loopt. Ik wil deze lijn graag doortrekken", voegt de veertienvoudig international daaraan toe in gesprek met ELF Voetbal. Ondanks zijn goede vorm bij Chievo lijkt een terugkeer bij Napoli komende zomer uitgesloten. De geboren Canadees wordt dit seizoen verhuurd door de topclub. "Ik weet nog steeds niet hoe het er volgend jaar uitziet voor mij, maar Feyenoord draait natuurlijk wel echt heel goed nu", lijkt hij te hinten naar een terugkeer.