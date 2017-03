‘Het was een overtreding, je moet gewoon van de keeper afblijven’

Feyenoord dacht zondagmiddag recht te hebben op een doelpunt toen de bal twaalf minuten voor tijd de lijn leek te passeren, maar scheidsrechter Danny Makkelie liet doorspelen. Doelman Roy Kortsmit had geen zin om na afloop uitgebreid bij het moment stil te staan, zo vertelde hij bij FOX Sports.

“Het was gewoon een honderdprocentovertreding van Bilal Basacikoglu. Hij springt tegen mij aan en in de vijf moet je gewoon van de keeper afblijven. Verder interesseert het mij ook niet en ga ik er ook niet meer over praten”, zei Kortsmit. De trainer van Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, wenste evenmin veel aandacht te schenken aan het moment.

“Nu valt de scheidsrechterlijke beslissing in ons nadeel uit, maar daar moeten we niet over zeuren. Er is hier geen technologie. Je moet de beslissing van de scheidsrechter accepteren”, vertelde de coach. Arbiter Makkelie liet bij FOX Sports weten dat noch hij noch zijn assistenten kon zien of de bal de doellijn had gepasseerd. “Wij hebben de bal niet volledig over de doellijn zien gaan.”

“Ik weet niet of de bal over de lijn was. Ik heb de beelden gezien en kan het nog steeds niet zeggen. Het heeft er wel alle schijn van dat hij zat. Vorige week dachten we allemaal dat hij niet zat, nu denken we van wel. Zeg het maar. Als we vandaag doellijntechnologie hadden gehad wisten we het zeker. Ik ben nog steeds niet overtuigd. Het lijkt er wel op, maar de bevestiging hebben we niet”, aldus Makkelie.