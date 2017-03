Bayer Leverkusen grijpt hard in en stuurt ‘toptrainer’ de laan uit

Roger Schmidt is niet langer de trainer van Bayer Leverkusen. Die Werkself maakt zondagmiddag bekend dat de 49-jarige Duitser, die nog een contract had tot de zomer van 2019, uit zijn functie is ontheven. De 6-2 nederlaag tegen Borussia Dortmund was voor het bestuur kennelijk de druppel die de emmer deed overlopen.

Leverkusen staat met dertig punten op de negende plaats in de Bundesliga en vier van de laatste zes competitiewedstrijden gingen verloren. Daarnaast lijkt de club in de achtste finale van de Champions League uitgeschakeld te worden door Atlético Madrid en werd men in oktober al uit de DFB-Pokal gekegeld door Sf Lotte.

Woordvoerder Michael Schade stelt op de website dat het ontslag voor Schmidt ‘essentieel’ is om de sportieve doelstellingen nog te kunnen behalen. “Het doet mij wel veel pijn omdat we veel aan Schmidt te danken hebben.” Sportief directeur Rudi Völler vult aan: “Hij is een toptrainer en daarom heb ik mij ook altijd hard voor hem gemaakt. Maar we moeten nu iets doen, anders verliezen we onze doelstellingen uit het oog.”