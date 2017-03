AZ worstelt met zichzelf en stelt voor vijfde wedstrijd op rij teleur

De sportieve misère van AZ blijft maar aanhouden. Het team van John van den Brom bereikte midweeks weliswaar de finale van het KNVB-bekertoernooi ten koste van SC Cambuur, maar slaagde er zondagmiddag niet in degradatiekandidaat Excelsior op de knieën te krijgen: 1-1. AZ wacht nu al vijf wedstrijden op een competitiezege voor eigen publiek en besluit het Eredivisie-weekend door de puntendeling op een zesde plaats. Excelsior staat voorlopig zestiende.

Excelsior hield slechts drie punten over aan zijn laatste elf wedstrijden op vreemde bodem, maar de Rotterdammers gingen brutaal van start in het AFAS Stadion. Na amper twee minuten spelen werd Hicham Faik door Stanley Elbers alleen voor Tim Krul gezet, maar het schot van de middenvelder vloog naast het doel van de goalie. De enorme mogelijkheid voor Excelsior leek de thuisploeg wakker te schudden. AZ kwam iets beter in zijn spel en dat resulteerde in de twintigste minuut in de openingstreffer.

Dabney dos Santos werd weggestuurd door Joris van Overeem, waarna de aanvaller alleen op Warner Hahn af kon. Dos Santos stuitte in eerste instantie nog op de doelman, maar kreeg tot tweemaal toe een herkansing en bracht AZ uiteindelijk met enig fortuin op voorsprong: 1-0. De Alkmaarders wisten daarna niet door te drukken en ondervonden na de onderbreking een stuk meer tegenstand.

Excelsior kwam sterker uit de kleedkamer en kreeg uiteindelijk loon naar werken. Nadat Alfredo Fredy en Ryan Koolwijk eerder nog goede kansen om zeep hadden geholpen, nivelleerde Mike van Duinen na een uur spelen alsnog de score. De spits profiteerde optimaal van gestuntel achterin bij AZ en bracht Excelsior met een intikker verdiend langszij: 1-1. Na de gelijkmaker maakte AZ jacht op de overwinning, maar Excelsior weerde zich kranig en hield uiteindelijk een kostbaar punt over aan het treffen.