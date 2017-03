Feyenoord verliest stadsderby en wacht resultaat van Ajax af

Feyenoord heeft zondagmiddag dure punten verspeeld. De koploper dolf in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam het onderspit door een zeer vroeg doelpunt van Mathias Pogba: 1-0. Door de nederlaag kan Ajax later vandaag de achterstand op Feyenoord tot twee punten verkleinen. Het team van Giovanni van Bronckhorst dacht in de slotfase te scoren, maar de arbitrage zag niet dat een inzet over de lijn ging.

Feyenoord kon niet slechter aan de wedstrijd beginnen. Na 48 seconden liep de koploper reeds achter de feiten aan. Jerson Cabral legde de bal vanaf links heerlijk op het hoofd van Pogba, die tussen Jan-Arie van der Heijden en Terence Kongolo raak knike: 1-0. Feyenoord had de intentie om terug te komen in de wedstrijd, maar het goed georganiseerde Sparta maakte het de stadsgenoot absoluut niet makkelijk.

Sparta vroeg om een strafschop voor een vermeende overtreding van Eric Botteghin op Paco van Moorsel, maar scheidsrechter Danny Makkelie wilde er niet aan. Luttele minuten later mikte Cabral het leer net naast het doel van Brad Jones. Feyenoord was niet scherp en het rommelige verloop van de wedstrijd, met veel pauzes, slordigheden en blessurebehandelingen, was evenmin in het voordeel van de bezoekers. Het uitvallen van Terence Kongolo na nog geen half uur spelen was een tweede domper voor Feyenoord.

In de tweede helft opteerde Feyenoord voor meer strijd, in de hoop de tussenstand op een andere manier te nivelleren. Het zat de lijstaanvoerder echter niet mee; een aangeslagen Eljero Elia moest enkele minuten na rust vervangen worden door Bilal Basaçikoglu. Sparta had vrede met de noodgedwongen defensieve speelstijl en ontsnapte enkele malen aan een gelijkmaker: een van richting veranderde inzet van Tonny Vilhena ging net naast en Roy Kortsmit had antwoord op een volley van Jens Toornstra.

De druk van Feyenoord nam toe en Van Bronckhorst koos ervoor om Steven Berghuis te vervangen door Dirk Kuyt. Een moment in de doelmond van Sparta zorgde voor veel consternatie. Een voorzet van Toornstra leek via Sherel Floranus achter de lijn te belanden, maar de arbitrage oordeelde anders en de afwezigheid van doellijntechnologie op Het Kasteel was dit keer niet in het voordeel van Feyenoord. Echt grote kansen bleven daarna uit voor Feyenoord, dat het vooral moest hebben van schoten uit de tweede lijn en standaardsituaties.