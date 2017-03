‘Het zou mij verbazen als hij volgend seizoen voor Manchester United speelt’

Wayne Rooney is niet langer onomstreden bij Manchester United. De aanvaller verscheen dit seizoen in de Premier League pas negen keer aan de aftrap en voormalig topspits Alan Shearer acht het dan ook niet ondenkbaar dat Rooney de club aan het einde van deze voetbaljaargang zal verlaten.

"Het hangt ervan af of hij wil blijven. Hij zal genoeg aanbiedingen ontvangen en het zou mij verbazen als hij volgend seizoen bij United speelt", vertelt Shearer in een door Star Sports georganiseerd debat. "Zijn contract bij United loopt nog zestien maanden door, met een optie voor nog één jaar, dus de kans bestaat dat hij gewoon blijft. Het zal voor United niet gemakkelijk zijn om hem de deur te wijzen, als ze die intentie überhaupt hebben."

"Hij is pas 31, maar hij is op zeer jonge leeftijd al begonnen met voetballen. Hij debuteerde al op zijn zestiende voor Everton", vervolgt de analist zijn relaas over Rooney. "Ik weet zeker dat hij genoeg opties zal hebben en ik meen me te herinneren dat hij ooit verteld heeft niet voor een andere club uit de Premier League te willen spelen."