Lukaku vindt vergelijkingen misplaatst: ‘Ik wil dat ook daar laten zien’

Romelu Lukaku is bezig aan een indrukwekkend seizoen bij Everton. De aanvaller was in 25 competitiewedstrijden reeds goed voor zeventien doelpunten en voert daarmee samen met Alexis Sánchez en Harry Kane de topscorerslijst in de Premier League aan. Lukaku wordt inmiddels vergeleken met andere topspitsen zoals Luiz Suárez en Robert Lewandowski, maar de Belg wil zich eerst bewijzen in de Champions League alvorens hij zichzelf tussen dergelijke namen schaart.

"Het is moeilijk om op dit moment een vergelijking te maken, want zij kunnen zich bewijzen in de Champions League. Ik moet op dat niveau bewijzen dat ik tussen zulke namen hoor", zo laat Lukaku weten in gesprek met Sky Sports. "Ik heb een platform nodig waarop ik mezelf constant in de grote wedstrijden kan bewijzen, nu ik al vijf, zes seizoenen voortdurend doelpunten maak in de Premier League."

"Ik beschouw mezelf als één van de beste spitsen in deze competitie, uiteraard, maar ik wil dat ook laten zien op het hoogste niveau", vervolgt de 23-jarige midvoor, refererend naar het miljardenbal. Lukaku staat momenteel met Everton op een zevende plaats in de Premier League. Het verschil op de ranglijst met nummer drie Liverpool is acht punten, maar het team van Ronald Koeman speelde wel één wedstrijd minder dan de stadsgenoot.