Kraay jr. geniet van Ajax-tiener: ‘Hij gaat een grote worden’

Abdelhak Nouri maakte eind oktober zijn competitiedebuut voor Ajax, maar de middenvelder mocht daarna nog maar tweemaal opdraven in de Eredivisie. Coach Peter Bosz geeft de voorkeur op het middenveld doorgaans aan anderen, waardoor Nouri zijn wedstrijden voornamelijk speelt in het beloftenteam van de Amsterdammers. Hans Kraay jr. zag de negentienjarige balvirtuoos vrijdag uitblinken in het Jupiler League-duel van Jong Ajax met FC Oss (0-3 winst).

Kraay jr. is ervan overtuigd dat Nouri zijn kunsten binnenkort ook op regelmatige basis zal gaan vertonen in de hoofdmacht van Ajax. "Nouri, het kan gewoon niet anders dat hij dit ook gaat laten zien in Ajax 1. Het is een rare woordspeling, maar Nouri gaat een grote worden", zo voorspelt de trainer annex tv-persoonlijkheid in het televisieprogramma De Tafel van Kees, van FOX Sports.

Met name de assist die Nouri verzorgde voorafgaande aan het derde doelpunt van Jong Ajax, had indruk gemaakt op Kraay jr. De spelmaker bereikte teamgenoot Kenny Tete met een handig wippertje. "Hij heeft zoveel gevoel. Het is een Iniesta- en Xavi-balletje. Ik ga nu niet Nouri vergelijken met Iniesta en Xavi, maar hier zit zoveel gevoel in", benadrukt Kraay jr. Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd bij FC Groningen.