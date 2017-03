‘Ronald Koeman groeit plots uit tot ’hot favourite‘ in Londen’

Het blijft onrustig rondom de toekomst van Ronald Koeman. Britse én Spaanse media schrijven de manager van Everton al enige tijd naar Barcelona toe, maar volgens de laatste berichten uit Engeland is de Nederlander nu plots the hot favourite om komende zomer het takenpakket van Arsène Wenger bij Arsenal over te nemen.

Luis Enrique maakte afgelopen week bekend dat hij aan het einde van het seizoen bij Barcelona vertrekt, na een dienstverband van drie jaar. De Catalanen zijn zodoende op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en zoeken bij voorkeur naar een kandidaat met een verleden bij Barcelona. Koeman stond in zijn actieve spelersloopbaan op de loonlijst van de Catalanen en was daarna ook nog werkzaam als assistent-trainer.

Arsenal is echter ook gecharmeerd van de kwaliteiten van Koeman, die deze week aangaf dat hij het niet meer over een eventuele functie in het Camp Nou wil hebben. Ieder woord is er een te veel, zo vond de Nederlander. De 53-jarige oud-verdediger staat er hoe dan ook goed bij Arsenal op. De Londenaren zijn onder de indruk van zijn verrichtingen in dienst van Southampton en Everton. Het contract van Wenger loopt komende zomer ten einde en het is nog onduidelijk of de 67-jarige Fransman wil doorgaan. De club zelf heeft Wenger een contractvoorstel tot de zomer van 2019 gedaan.