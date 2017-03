Manchester City maakt 45 miljoen over naar Portugal

De dagen van trainer Roger Schmidt bij Bayer Leverkusen zijn geteld. Er zou zondagochtend crisisoverleg zijn geweest bij de club, die zaterdag al de vijfde nederlaag in de laatste zeven duels, in de competitie en Champions League samen, leed. (BILD)

Juventus denkt aan de zomerse komst van Mattia Di Sciglio. De Turijnse club is erg gecharmeerd van de kwaliteiten van de back, die nog maar een contract tot medio 2018 met AC Milan heeft. (La Gazzetta dello Sport)