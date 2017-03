‘Lionel Messi deed net alsof hij zijn vervelende neefje belde’

Barcelona was zaterdag met 5-0 te sterk voor Celta de Vigo. Lionel Messi nam twee doelpunten voor zijn rekening en zorgde met zijn gebaar na de 1-0 voor de nodige controverse. De clubtopscorer aller tijden deed net alsof hij belde of hulp nodig had, en leek te kijken naar de eretribune, waar voorzitter Josep Maria Bartomeu zat.

De media in Spanje trokken meteen verschillende conclusies. Messi heeft immers om nog onduidelijke redenen nog steeds geen nieuw contract met Barcelona ondertekend. De doorgaans discrete Argentijn herhaalde het gebaar tot driemaal toe, en trok een serieus gezicht. Op de sociale media werden tegelijkertijd de nodige grappen gemaakt, van het bestellen van het avondeten tot het doorbellen van de samenstelling van de aanval van Argentinië aan de bondscoach.

Volgens het doorgaans betrouwbare Cadena SER moet er niets serieus achter het gebaar van Messi worden gezocht. De radiozender verzekert dat de Argentijn de treffer aan zijn 'vervelende' neefje opdroeg, de zoon van de tevens aanwezige broer Rodrigo. Het familielid belde Messi op de dag van de wedstrijd meermaals op, maar zonder resultaat. Messi maakte tegen Celta zijn 99e dubbelslag in het tenue van Barcelona en staat inmiddels op 491 officiële treffers.