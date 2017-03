‘Hij maakt het verschil tussen Ajax en Feyenoord, hij is de smaakmaker’

De rol van de buitenspelers zou weleens een beslissende factor kunnen spelen in de laatste maanden van de competitie. Eén van de sterke punten van Feyenoord is het scorend vermogen van de vleugelaanvallers, die ook nog eens voor assists zorgen. Concurrent Ajax daarentegen kampt met problemen op de flanken.

Jens Toornstra (9), Steven Berghuis (5) en Eljero Elia (7) maakten dit seizoen al 21 doelpunten in de competitie voor Feyenoord, terwijl Bertrand Traoré en Amin Younes samen tot het schamele aantal van zeven treffers zijn gekomen. Ook het verschil qua aantal assists is levensgroot: 21 assists, waarvan Toornstra en Elia er 14 voor hun rekening namen. Younes kwam tot vier assists, Traoré niet eens één.

Volgens commentator Frank Snoeks 'maakt Elia het verschil tussen Ajax en Feyenoord'. "Hij is de smaakmaker van de Eredivisie. Hij is zo onvoorspelbaar dat ik hoop dat hij zelf nog weet wat hij van plan is", zo laat Snoeks aan de NOS weten. De commentator weet dat de assists bij Ajax vooral van de middenvelders afkomstig zijn. "Younes kijkt dit seizoen alleen maar naar de vierkante meter voor hem. Hij is de vaste linksbuiten maar is veel minder dan afgelopen seizoen."

Snoeks wijst op de regelmaat bij Feyenoord. Toornstra en Berghuis zijn de enige rechtsbuitens die de Rotterdammers dit seizoen hebben gebruikt. "Ajax heeft op die positie al zes spelers gebruikt. Dat is ook niet zo gek. Peter Bosz is nieuw, terwijl Giovanni van Bronckhorst al jarenlang bij Feyenoord rondloopt. Bosz is zoekende. Maar daaraan zie je wel het verschil tussen beide ploegen."