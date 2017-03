‘Zijn zaakwaarnemer is nu telefoontjes aan het plegen, dat is zorgelijk’

Ian Wright erkent dat hij Arsenal zou willen verlaten als hij zich in dezelfde positie als Alexis Sánchez zou bevinden. De gedeeld topscorer van de Premier League verscheen zaterdagavond in de belangrijke uitwedstrijd tegen Liverpool (3-1) niet in de basis. Sánchez mocht pas in de rust zijn entree op het veld van Anfield maken.

Arsenal probeert al maanden om Sánchez een nieuwe verbintenis te laten ondertekenen. Het huidige contract van de 28-jarige aanvaller loopt volgend jaar zomer reeds te einde. "Ik maak me zorgen over Arsenal, vooral vanwege de vorm waarin ze momenteel steken", zo erkende de levende legende van de Londenaren. "Ze proberen vertrouwen op te bouwen en nu zien we een wedstrijd zónder de beste speler in de basis."

"Toen Alexis op het veld stond, liet hij zien dat hij het verschil kan maken. Als je hem buiten het elftal laat, wie zorgt dan voor de inspiratie die Arsène Wenger zo graag wil in een wedstrijd als deze?", vraagt de oud-aanvaller zich af. "Arsenal moet zich zorgen maken over een plek bij de eerste vier. Ik zou niet blijven als ik Alexis was. Als ik niet in het elftal verschijn voor een wedstrijd op Anfield, als er een wedstrijd moet worden gewonnen om in de top vier te blijven, nota bene dezelfde doelstelling als vorig seizoen en is er sowieso al onrust rondom hem, waarom zou ik dan moeten blijven?"

"Arsenal strijdt nergens voor en zal door Bayern München uit de Champions League worden gekegeld. Alexis is een voetballer die iedereen wil. Zijn zaakwaarnemer is nu telefoontjes aan het plegen, dat is zorgelijk. Dat is heel zorgelijk." Ook Mesut Özil ziet vooralsnog geen reden om zijn contract tot medio 2018 met een of meerdere seizoenen te verlengen.