Zondag, 5 Maart 2017

Real Madrid kan favoriet transferdoelwit vergeten

Massimiliano Allegri weet al wie hij wil hebben als hij trainer van Arsenal is. De nog oefenmeester van Juventus zou in Londen graag de beschikking hebben over Sergej Milinkovic-Savic van Lazio. (Daily Star)

Pech voor clubs met belangstelling voor Juan Mata. Manchester United heeft namelijk een eenzijdige optie om het contract van de Spaans international met een seizoen te verlengen, tot de zomer van 2019. (The People)

David de Gea twijfelt over een transfer naar Real Madrid, zelfs als hij Manchester United wil verlaten. Dat heeft alles te maken met de mislukte transfer naar de hoofdstad, in de zomer van 2015. (Mundo Deportivo) Dat heeft alles te maken met de mislukte transfer naar de hoofdstad, in de zomer van 2015.

Paris Saint-Germain wil net als in januari proberen om Daniel Sturridge op huurbasis van Liverpool over te nemen. De Engelsen willen de aanvaller echter alleen voor een bedrag van 35 miljoen euro laten gaan. (The Independent)

West Ham United, Southampton, Stoke City en Newcastle United houden de situatie van Andre Gray in de gaten. De gesprekken tussen de aanvaller en Burnley over een nieuw contract na de zomer van 2018 zitten vast. (The Sun)