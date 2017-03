‘Ik heb helemaal niet gezegd dat Cristiano Ronaldo niet hoeft te rennen’

Sergio Ramos heeft zaterdagavond ontkend dat hij ten overstaan van de selectie van Real Madrid heeft gezegd dat Cristiano Ronaldo de enige is die niet hoeft te rennen. De verdediger annex captain van de nummer twee van LaLiga baalt van de berichtgeving in de Spaanse media. "Dat is niet waar, het is onjuist. Degene die dat beweert, moet beter zijn werk doen en de waarheid vertellen", zo vertelde Ramos na de 1-4 zege van los Merengues op Eibar.

"Ik heb niet gezegd dat Cristiano Ronaldo niet hoeft te rennen, of zich minder hoeft in te spannen. Bij Real Madrid rennen we allemaal", zo verzuchtte Ramos. Voorafgaand aan de laatste training voor het uitduel in Baskenland hadden de spelers een vergadering zónder Zinedine Zidane ingelast, om de resultaten van de afgelopen weken te bespreken. De training begon daardoor wat later, en dat bracht de geruchtenstroom op gang.

"Vergaderingen zijn altijd goed. Dat gebeurt in de beste families: als er problemen zijn, zeggen we waar het op staat. We willen niet dat het van invloed is op onze prestaties." Ramos hield vol dat Ronaldo één van de selectieleden is. "Iedereen is gelijk, de concurrentie is doorslaggevend." Real Madrid trad tegen Eibar niet in de sterkste opstelling aan. "Vandaag (zaterdag, red.) hebben we dat laten zien, met voetballers die niet vaak spelen en honger hebben, druk zetten, rennen..."

"Ik ga niet zeggen wat er tijdens de vergadering is besproken, maar ik ga wel zeggen wat ons stoort. Luka Modric neemt vaak het woord en laatst deed hij dat niet. Desondanks verscheen in de media dat hij Isco en Álvaro Morata er verbaal van langs had gegeven. Degene die dat heeft geschreven, moet overwegen om van bron te veranderen. Ik weet dat de aandacht van het publiek moet worden getrokken, en welke verhalen het goed doen, maar de geloofwaardigheid moet altijd de boventoon voeren."