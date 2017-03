Fraser haalt uit: ‘Snap niet waar de misplaatste arrogantie vandaan komt’

Henk Fraser heeft zaterdagavond hard uitgehaald naar zijn spelers. Drie dagen na het bereiken van de finale van de KNVB Beker ten koste van Sparta Rotterdam, ging Vitesse met 3-1 onderuit bij PEC Zwolle. "PEC wilde het gewoon veel meer dan wij', luidde het harde oordeel van de oefenmeester.

"Ik snap niet waar de misplaatste arrogantie vandaan komt", verzuchtte Fraser in gesprek met FOX Sports. "Ik ga hier niet zeggen wat ik in de kleedkamer heb gezegd. Het feit blijft dat wij speelden tegen een ploeg die het veel meer wilde dan wij. Wij staan geen derde op de ranglijst, dus ik snap niet waar sommige spelers de misplaatste arrogantie vandaan haalden." Het kunstgras mag geen excuus zijn, zo oordeelde Fraser. "Je weet hoe de bal kan reageren op kunstgras. Dus is het ook geen excuus."

Guram Kashia kon de woede van Fraser begrijpen. "Hier is geen excuus voor. Ja, we hebben de bekerfinale gehaald. Maar na zo'n mooie week is het onmogelijk om zo te presteren. We speelden verschrikkelijk slecht", zo erkende de verdediger.