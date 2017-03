‘Ik wil weten wie het gedaan heeft, die wordt uit de selectie gezet’

Ron Jans werd zaterdagavond na de gewonnen thuiswedstrijd tegen Vitesse door een van zijn spelers letterlijk getrakteerd op een koude douche. Op de dug-out van PEC Zwolle lag een plas water, die door een van de spelers over de oefenmeester heen werd gestort. "Het was een hele koude douche, letterlijk en figuurlijk", zei Jans glimlachend.

De ´boze´ Jans liet weten dat de dader zich snel moet melden. "Iemand dacht een geintje uit te halen en ik heb ook net in de kleedkamer gezegd: iedereen moet volgende week zijn vrije dag inleveren", vervolgde Jans quasi-serieus, in gesprek met de NOS, na de 3-1 zege op Vitesse. "Ik wil weten wie het gedaan heeft, die wordt uit de selectie gezet. Dit is gewoon respectloos naar je trainer toe."

"Alleen als ik dat echt zou doen, dan kan ik niet tegen een geintje. Ik was er niet blij mee." Jans wist in ieder geval wel wie het niet was. "Mustafa Saymak kan het niet gedaan hebben, want die kan er niet bij. Maar volgens mij zijn er belangrijkere dingen dan de koude douche. De wedstrijd was helemaal geen koude douche. Het was gewoon fantastisch om erbij te zijn."