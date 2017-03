Locadia: ‘Ik gunde het hem na wat hij heeft meegemaakt met de fans’

PSV zegevierde zaterdagavond met 4-0 over Roda JC Kerkrade. Siem de Jong had met twee doelpunten een productief aandeel in de ruime thuiszege. De van Newcastle United gehuurde middenvelder rekende ook af met het Eindhovense penaltysyndroom. De Jong kreeg van Jurgen Locadia toestemming om de elfmetertrap te nemen.

Locadia liet daarmee de buitenkans liggen zijn rentree in het Philips Stadion als invaller met een treffer op te luisteren. "Ik had de strafschop eigenlijk zelf moeten nemen. Siem zat goed in de wedstrijd en ik gunde het hem wel. Vooral na wat hij heeft meegemaakt met het eigen publiek", zo erkende Locadia in gesprek met FOX Sports, na afloop van de krachtmeting.

Locadia was door blessureleed maandenlang niet inzetbaar. Hij is blij dat hij zijn rentree heeft gemaakt. "Het is moeilijk te zeggen of negentig minuten al had gegaan. Ik heb niet eens een volledige wedstrijd bij Jong PSV gespeeld, maar ik ben wel fit." Door de zege nadert PSV nummer twee Ajax tot op drie punten.