VIDEO - Late strafschop helpt PSG in slotfase langs laagvlieger

Paris Saint-Germain heeft zaterdag op het laatste moment duur puntverlies voorkomen. Les Parisiens rekenden dankzij een strafschop af met AS Nancy en leggen de druk nu weer bij koploper AS Monaco. De Monegasken komen zondag in actie tegen Nantes en kunnen dan weer op een voorsprong van drie punten komen.