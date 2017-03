Lionel Messi blinkt uit in galavoorstelling tegen Celta de Vigo

Barcelona heeft zaterdagavond overtuigend gereageerd op de 1-4 overwinning die Real Madrid eerder op de dag op SD Eibar boekte. De Catalanen ontvingen in eigen huis Celta de Vigo en walsten met 5-0 over de bezoekers heen. Lionel Messi eiste wederom de hoofdrol op: de gelegenheidsaanvoerder was met twee doelpunten en twee assists bij het leeuwendeel van de productie betrokken. Barcelona gaat nu met een wedstrijd meer gespeeld weer aan kop in LaLiga.

Barcelona had het in het verleden regelmatig lastig tegen Celta de Vigo, maar de Catalanen zaten er zaterdagavond vanaf het eerste fluitsignaal bovenop. De paal bleek na twintig minuten spelen tot tweemaal toe een lelijke sta in de weg voor de thuisploeg toen achtereenvolgens Luis Suárez en Neymar, met een beetje hulp van doelman Sergio Álvarez, het houtwerk troffen. Facundo Roncaglia liet vlak daarop met een schot dat maar net over het doel scheerde Marc-André ter Stegen schrikken, maar verder was het Barcelona dat de klok sloeg.

Het was Sergio Busquets die vervolgens Messi diep stuurde, waarna de Argentijn zich ontdeed van een aantal tegenstanders en de bal vanaf de rand van de zestien koeltjes in de linkerhoek plaatste. Barça combineerde daarna door en vijf minuten voor rust werd de marge verdubbeld. Messi nam nu de rol van aangever op zich en zijn pass op Neymar kwam precies zo uit dat de Braziliaan de bal op prachtige wijze over de uitkomende Álvarez kon wippen.

Neymar nam met een magistrale stift de 2-0 voor zijn rekening

Na rust gaf Barcelona Celta opnieuw geen kans en met nog ruim een half uur te gaan besliste de thuisploeg de wedstrijd in een tijdsbestek van zeven minuten. Rafinha vond eerst Ivan Rakitic voor het doel, waarna de Kroaat met een schot van dichtbij afrondde. Vervolgens werd Samuel Umtiti met een goede pass bediend door Messi en de verdediger bleef ijzig koel.

Het vijfde doelpunt kwam wederom op naam van de Argentijnse sterspeler: Messi legde opnieuw een aantal tegenstanders in de luren, waarna Álvarez niet anders kon doen dan toekijken hoe de bal in het net belandde. Daniel Wass kreeg vervolgens de kans om de pijn voor de bezoekers nog iets te verzachten. Hij zag zijn poging van binnen de zestien echter over het doel van Ter Stegen vliegen.