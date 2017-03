Vitesse komt slechte start niet te boven en verliest van PEC Zwolle

Vitesse bereikte afgelopen week de bekerfinale en die prestatie had kennelijk de nodige kracht gekost. De ploeg van Henk Fraser ging bij PEC Zwolle met 3-1 onderuit, nadat het al binnen twintig minuten tegen een 2-0 achterstand aan keek. Door de nederlaag zakken de Arnhemmers een plaatsje op de ranglijst terwijl Zwolle er juist een stijgt en afstand lijkt te nemen van de gevarenzone.

Na tien minuten spelen zorgde Mustafa Saymak voor de openingstreffer. Bram van Polen legde de bal terug op de rand van het strafschopgebied, waarna de middenvelder de bal beheerst in de rechterhoek wist te schuiven. Acht minuten later tekende Nicolai Brock-Madsen voor de tweede Zwolse treffer, nadat een lange bal bleef hangen. Vitesse-doelman Michael Toernes kwam te laat en kon niet meer voorkomen dat de Deense spits de bal over hem heen kopte.

Na de bliksemstart nam PEC Zwolle wat gas terug en kwam Vitesse iets beter in de wedstrijd. Voor rust creërden de Arnhemmers wat kansen via Ricky van Wolfswinkel en Milot Rashica. De thuisploeg kwam voor rust echter nauwelijks in de problemen, maar zag Vitesse na de thee sterk uit de kleedkamer komen. Al na drie minuten in de tweede helft bracht Ricky van Wolfswinkel de bezoekers terug in de wedstrijd. Een schot van Rashica werd niet goed verwerkt door PEC-doelman Mickey van der Hart, waarna de spits op de goede plek stond op de rebound binnen te tikken.

Ricky van Wolfswinkel en Adnane Tighadouini treuren na een tegendoelpunt.

Het leek even het kantelpunt in de wedstrijd te zijn, omdat Van Wolfswinkel snel na zijn doelpunt een kans kreeg op de gelijkmaker. Zijn inzet strandde deze keer echter in de handen van Van der Hart. Toch stelde PEC Zwolle al snel orde op zaken. Een inzet van Queensy Menig ging eerst nog op de paal, maar amper een minuut later kreeg de thuisploeg een vrije trap op de rand van het strafschopgebied. Danny Holla schoot de bal langs de muur in de verre hoek.

De thuisploeg kwam vervolgens niet meer in de problemen en kreeg enkele kansen om de score nog hoger uit te laten vallen. Kingsley Ehizibue leek dat te doen, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. In de slotminuten schoot Ryan Thomas nog op de lat, maar in de stand kwam geen verandering meer.